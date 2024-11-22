Maincast: 1+1 distribution будет заниматься дистрибуцией нового киберспортивного телеканала

Украинская киберспортивная компания Maincast сообщает о запуске одноименного канала, дистрибуцией которого будет заниматься 1+1 media distribution. Maincast - крупнейший eSports-бродкастер в Восточной Европе, владеющий 95% медиаправ на трансляции топ-турниров по киберспорту на украинском языке. Просматривать контент канала можно будет на ключевых ОТТ-платформах и региональных IPTV-провайдерах уже с 30 ноября.

В рамках сотрудничества Maincast будет отвечать за создание контента, а 1+1 media - за дистрибуцию телеканала. В планах на 2024-2025 годы обеспечить максимальный охват ресурса и его прямых трансляций мировых турниров по киберспорту, подкастов и благотворительных шоу. Это будет осуществляться с помощью привлечения максимального количества провайдеров и ведущих ОТТ-платформ, в том числе Киевстар ТВ.

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"В последние годы популярность киберспорта среди украинской аудитории растет. В условиях полномасштабной войны важно поддерживать телеканалы, которые создают качественный контент в соответствии с потребностями зрителей и одновременно имплементируют в вещание волонтерские инициативы. Цель нашего сотрудничества с Maincast - популяризация канала, поэтому дистрибуция будет охватывать массу ресурсов: среди них ОТТ-платформы и региональные IPTV-провайдеры", - прокомментировал руководитель отдела дистрибуции 1+1 media Иван Примаков.

Контент телеканала будет охватывать киберспортивные трансляции крупнейших мировых турниров (Counter-Strike 2, Dota 2, Tom Clancy's Rainbow Six, Valorant), аналитические программы, подкасты, увлекательные шоу, главные новости киберспорта и благотворительные инициативы в поддержку сборов для Сил безопасности и обороны Украины. Ежегодно канал будет генерировать тысячи часов эксклюзивного киберспортивного контента. Кроме того, 1+1 media вместе с Maincast имеют амбициозные планы на сотрудничество и планируют расширять масштабы партнерства.

"На протяжении последних пяти лет обстоятельства, к сожалению, не давали нам реализовать достаточно давнюю идею нашей команды - запустить полноценный эфирный киберспортивный телеканал. Мы понимаем, что медиарынок в этом нуждался, и поэтому, несмотря ни на что, мы все-таки это сделали. Считаем, что партнерство лидеров в своих сферах - Maincast в киберспорте и 1+1 media distribution в медиа - это априори очень перспективно, взаимовыгодно и, однозначно, даст стимул как для развития наших компаний, так и медиарынка в целом. Поэтому уже с 30 ноября ищите телеканал Maincast на ОТТ-платформах и у вашего провайдера и смотрите киберспорт вместе с нами!", - комментирует CEO Maincast Андрей Григорьев.

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