Некоторые пользователи даже не могут встать в очередь.

В прошлом году неожиданно высокой популярностью отметилась MMORPG New World. Чтобы войти на серверы игры, пользователи стояли в многотысячных очередях. А теперь такая же ситуация повторилась с Lost Ark — корейским аналогом Diablo, который вышел в Steam и установил впечатляющий рекорд по онлайну.

На прошлых выходных в проекте зафиксировали 1 326 305 пользователей. Этот показатель сделал игру студии Smilegate второй по популярности в Steam за все время существования магазина. Lost Ark обошла даже таких мастодонтов, как Dota 2 и CS:GO. Впереди только PUBG с максимальным онлайном более трех миллионов человек.

Сейчас в проекте развлекаются 508 760 пользователей. Это солидный результат, учитывая, что выходные закончились. Серверы Lost Ark не выдерживают нагрузки, из-за чего пользователи стоят в многотысячных очередях. А некоторые игроки просто видят ошибку с сообщением о переполненном виртуальном пространстве. То есть сейчас даже присоединиться к очереди может быть проблематично.

Подробнее о Lost Ark

Это многопользовательская экшен-RPG, которая базируется на геймплейных принципах Diablo. Игроки должны выбрать класс персонажа, прокачивать его, выполнять задания, участвовать в сражениях с другими людьми и так далее.

В Южной Корее Lost Ark вышла еще в конце 2019 года. А до этого она долго находилась в состоянии бета-версии.

Недавно игра добралась до Европы и Северной Америки. Однако в нашей стране она недоступна в Steam. Компания My.Games выкупила права на дистрибуцию Lost Ark в России и странах бывшего СНГ. И теперь проект доступен только через ее сервис.

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