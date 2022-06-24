Подешевели многие новинки и хиты прошлых лет.

Valve не изменяет своим давним традициям. Каждый год она устраивает масштабную летнюю распродажу в Steam с большими скидками. Именно эта акция недавно стартовала в сервисе. Она продлится до 8 июля, так что времени закупиться избранными проектами хватает.

Летняя распродажа в Steam сопровождается заданиями Клортакса, путешествующего во времени афериста. Пользователям предлагают по подсказкам найти 10 игр и получить аналогичное количество призов. К ним относятся стикеры, рамка для профиля и прочее. Есть также возможность заработать значок за участие в активностях.

Среди игр, на которые действуют скидки, есть новинки 2022 года. Сюда относятся Ghostwire: Tokyo, V Rising, Tiny Tina's Wonderlands и Elex II. А хитов прошлых лет по сниженным ценам и вовсе не счесть. Здесь и Red Dead Redemption 2, и Sekiro: Shadow Die Twice, и Resident Evil Village, и Cyberpunk 2077.

Лучшие предложения на распродаже

Forza Horizon 5 — 959 гривен;

Elex II — 505 гривен;

Hitman 3 — 454 гривны;

Mafia: Definitive Edition — 299 гривен;

Death's Door — 174 гривны;

Monster Hunter Rise — 764 гривны;

God of War — 959 гривен;

Tiny Tina's Wonderlands — 999 гривен;

V Rising — 251 гривна;

Ghostwire: Tokyo — 484 гривны;

Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition — 804 гривны;

Red Dead Redemption 2 — 449 гривен;

It Takes Two — 399 гривен;

Hollow Knight — 114 гривен;

Star Wars Jedi: Fallen Order — 299 гривен;

Titanfall 2 — 127 гривен;

Cyberpunk 2077 – 449 гривен.

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