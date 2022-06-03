GeForce RTX 3070 и RTX 3080 набирают все больше популярности среди игроков, однако лидером по-прежнему остается GTX 1060.

Steam опубликовал результаты очередного опроса пользователей своей платформы, посвященного "железу". Свежая статистика позволяет узнать, на каком компьютере играло большинство геймеров мира в мае 2022 года.

Из интересного можно отметить заметный рост популярности видеокарт GeForce RTX 3070 и RTX 3080 – в мае их доля составила 2,13% и 1,51% соответственно. Лидером же по-прежнему остается "старый-добрый" Pascal – GeForce GTX 1060.

Характеристики компьютера среднего пользователя Steam

6-ядерный процессор с частотой 2,3-2,69 ГГц;

16 ГБ оперативной памяти;

GeForce GTX 1060;

OC Windows 10.

Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют 67% игроков Steam.

Что касается операционных систем, то здесь мы видим, что тотальное доминирование Windows 10 заканчивается, ведь доля "одинадцатки" быстро растет и составляет уже более 20%. Ну а старой доброй Windows 7 пользуются всего 2.41% пользователей.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Steam появился новый хит – вампирский экшен с элементами выживания V Rising. У игры почти 90% положительных отзывов, а ее продажи уже перевалили за миллион копий.

Также в Steam по-прежнему можно приобрести украинский инди-бандл со скидкой в 50%. Здесь вам и забавные RPG, и красочные платформеры, и нетипичный симулятор вождения с элементами ужасов и много еще чего интересного.

Вас также могут заинтересовать новости: