Фигура Геральта из Ривии достигает 78 метров в высоту.

В польском городе Лодзе разрисовали 26-этажное здание. Фреску посвятили серии романов "Ведьмак" за авторством Анджея Сапковского и игровой франшизе The Witcher. Это крупнейшая в стране работа такого формата.

О рисунке сообщил старший менеджер CD Projekt RED по организации мероприятий Павел Панасюк.

В личном микроблоге разработчик опубликовал два изображения. На первом показан 26-этажный небоскреб без фрески, а на втором – уже готовое творение.

Работа создавалась с оглядкой на картину "Странник над морем тумана" художника из Германии Каспара Давида Фридриха. Фигура Геральта на рисунке достигает 78 метров в высоту. Это самая большая фреска по мотивам "Ведьмака" в мире. Отдельно стоит отметить, что Лодзь славится своим стрит-артом. Так что выбор города для реализации такой грандиозной задумки вполне логичен.

Популярность бренда "Ведьмак"

Франшиза "Ведьмак" началась с книг Анджея Сапковского, которому принадлежат права на нее.

Однако катализатором популярности бренда стала игровая серия The Witcher от CD Projekt RED — в частности, третья часть. Ее совокупные продажи еще в прошлом году превысили 50 миллионов копий. А тираж The Witcher 3: Wild Hunt этой весной перешел рубеж в 30 миллионов единиц.

В 2019 году "Ведьмак" получил сериальную экранизацию от Netflix. Шоу стало невероятно популярным. Сейчас стриминговый сервис готовится выпустить второй сезон.

Автор: Назар Степорук