В ролике показали многих персонажей.

Презентация PlayStation Showcase отметилась дебютным трейлером Dragon's Dogma 2 — свежей экшен-RPG от Capcom. В ролике присутствует быстрая нарезка кадров с персонажами, сражениями и исследованием мира.

На видео многочисленные персонажи говорят свои реплики. Одни обращаются к протагонисту, а другие провозглашают что-то перед толпой или высказывают свое мнение. Среди героев будут как красивые девушки, так и могущественные воины. А в одном из кадров показана новая раса зверолюдей.

С разговорами персонажей соседствуют сражения. Разработчики мельком показали бои с использованием разных стилей. Пользователи смогут применять мечи, луки и магические заклинания. У каждой боевой специализации есть свои особенности. А ближе к концу трейлера зрителям продемонстрировали дракона и исследование нескольких локаций.

Что известно о Dragon's Dogma 2

Capcom поделилась первыми подробностями игры в блоге PlayStation. Сюжет будет посвящен борьбе за трон и сражению с древним драконом. Последнего считают как разрушителем, так и богом. А начинается история в подземной тюрьме.

Вернется система "пешек" из первой части. Это спутники, характер которых определяет главный герой, но за их действия отвечает искусственный интеллект. Таким способом разработчики хотят сделать образы соратников максимально реалистичными.

Capcom пообещала реализовать впечатляющий фэнтезийный мир "с помощью новейших технологий графики, искусственного интеллекта и физики".

Dragon's Dogma 2 выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, дата запуска пока не сообщается.

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