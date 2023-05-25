Презентация PlayStation Showcase отметилась дебютным трейлером Dragon's Dogma 2 — свежей экшен-RPG от Capcom. В ролике присутствует быстрая нарезка кадров с персонажами, сражениями и исследованием мира.
На видео многочисленные персонажи говорят свои реплики. Одни обращаются к протагонисту, а другие провозглашают что-то перед толпой или высказывают свое мнение. Среди героев будут как красивые девушки, так и могущественные воины. А в одном из кадров показана новая раса зверолюдей.
С разговорами персонажей соседствуют сражения. Разработчики мельком показали бои с использованием разных стилей. Пользователи смогут применять мечи, луки и магические заклинания. У каждой боевой специализации есть свои особенности. А ближе к концу трейлера зрителям продемонстрировали дракона и исследование нескольких локаций.
Что известно о Dragon's Dogma 2
- Capcom поделилась первыми подробностями игры в блоге PlayStation. Сюжет будет посвящен борьбе за трон и сражению с древним драконом. Последнего считают как разрушителем, так и богом. А начинается история в подземной тюрьме.
- Вернется система "пешек" из первой части. Это спутники, характер которых определяет главный герой, но за их действия отвечает искусственный интеллект. Таким способом разработчики хотят сделать образы соратников максимально реалистичными.
- Capcom пообещала реализовать впечатляющий фэнтезийный мир "с помощью новейших технологий графики, искусственного интеллекта и физики".
- Dragon's Dogma 2 выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, дата запуска пока не сообщается.