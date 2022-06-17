Dragon's Dogma получит сиквел.

Японская компания Capcom провела трансляцию в честь десятилетия с момента релиза Dragon's Dogma. Во время мероприятия директор оригинальной игры Хидеаки Ицуно анонсировал сиквел.

Dragon's Dogma II создается на движке RE Engine. Он использовался в последних частях Resident Evil и Devil May Cry 5. Видимо, Capcom сделала технологию единым стандартом для всех своих проектов.

Увы, больше подробностей пользователям не сообщили. Разработчики не показали ни трейлера, ни даже небольшого тизера. Все, чем пришлось довольствоваться — это логотип. Судя по скудному анонсу, производство сиквела находится на ранней стадии.

Dragon's Dogma — подробности об игре

Это экшен-RPG, которая вышла в мае 2021 года на PS3 и Xbox 360, а позже в дополненном издании Dark Arisen появилась на ПК, PS4 и Xbox One.

Сюжет игры рассказывает о герое на прозвище Воскрешенный. Древний дракон украл у него сердце, но протагонист остался жив. Он должен разобраться, почему не умер, и попытаться вернуть частичку себя.

Геймплей Dragon's Dogma включает сражения, прокачку, сбор экипировки, выполнение заданий и прочее.

Главной особенностью игры стала система "пешек". Во время прохождения главного героя могут сопровождать три персонажа. Два из них заимствуются у других пользователей, но сетевое соединение для этого не нужно. "Пешки" общаются между собой, просят о помощи и дают информацию о врагах.

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