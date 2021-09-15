Все желающие могут опробовать игру до 20 сентября.

В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала бесплатная неделя для научно-фантастической стратегии Stellaris. Акция приурочена к 100-тию со дня рождения польского писателя-фантаста Станислава Лема ("Солярис").

Все желающие могут сыграть в Stellaris бесплатно до 20 сентября. А в рамках пробного периода игру можно приобрести по скидке в 75%.

Также студия Paradox выпустила бесплатный патч 3.1 Lem для Stellaris. Он добавит в игру добавляет много нового контента, среди которого наборы рас гуманоидов, некроидов, новые деревья традиций, а также ребаланс некоторых гражданских моделей и улучшенный ИИ.

Трейлер Stellaris

Stellaris – подробней об игре

Stellaris – это научно-фантастическая глобальная стратегия в реальном времени.

Игроку нужно исследовать космос и колонизировать планеты, а потом управлять своей империей и бороться с внешними угрозами.

Главная задача – получить больше всего очков победы или же уничтожить все прочие империи.

Stellaris вышла в 2016 году, и была хорошо принята аудиторией. В Steam у стратегии 87% положительных отзывов на основе почти 80 тысяч пользовательских рецензий.

Автор: Сергей Коршунов