УНИАН дарит лимитированную игровую консоль PlayStation 4 Pro своему читателю

Чтобы выиграть PS4 Pro в комплекте с геймпадом DualShock 4 и игрой The Last of Us Part II, нужно выполнить простые условия.

Прошло две недели с момента релиза второй части The Last of Us. В честь выхода долгожданного экшена УНИАН запускает конкурс, в котором разыграет среди читателей лимитированную консоль PS4 Pro в уникальном дизайне с геймпадом DualShock 4 и копией The Last of Us Part II в комплекте!

The Last of Us Part II стала самой обсуждаемой игрой на агрегаторе Metacritic. У нее уже более 100 тысяч отзывов от пользователей, а также свыше 4 миллионов проданных копий. Но вам она достанется бесплатно!

Чтобы лично познакомиться с игрой и пройти ее на консоли PS4 Pro с уникальным дизайном, нужно выполнить несколько условий:

Условия конкурса:

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Помните, победитель может быть только один!

Ровно через неделю мы подведем итоги конкурса и разыграем лимитированную консоль PS4 Pro с геймпадом DualShock 4 и копией игры The Last of Us Part II среди тех, кто выполнил все условия нашего состязания.

Напомним: экшн The Last of Us Part II вышел 19 июня на PS4. Игра стала самым масштабным проектом студии Naughty Dog и самым быстро продаваемым эксклюзивом PlayStation 4. Нашу рецензию на игру вы можете прочитать здесь.

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