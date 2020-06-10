В игре Killing Floor 2 стартовали бесплатные выходные

Сыграть бесплатно в кооперативный шутер можно до 15 июня.

В кооперативном шутере Killing Floor 2 стартовали бесплатные выходные. Акция продлится до 15 июня в магазине цифровой дистрибуции Steam.

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Также на днях игра получила обновление под названием Perilous Plunder. Патч добавил в игру карту Desolation и вернул традиционное летнее мероприятие, в рамках которого игроки сражались с особыми мутантами. Еще в Killing Floor 2 добавили больше оружия и косметических предметов.

Кроме того, до 25 июня шутер можно получить в Steam со скидкой в 67% – за 125 грн.

Трейлер Killing Floor 2

Что такое Killing Floor 2

Killing Floor 2 – это сиквел кооперативного шутера, в котором шестеро игроков должны сражаться с мутантами. Действие игры происходит в Европе спустя месяц после событий первой части. Пользователям предстоит отправиться в горячие точки, зараженные мутантами, чтобы уничтожить их. В Killing Floor 2 есть несколько игровых режимов. К примеру, в режиме Survival игроки должны уничтожить несколько волн мутантов, а потом сразиться с боссом. А в режиме Versus Survival одна команда играет за людей, а вторая управляет мутантами.

Игра вышла в 2016 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На агрегаторе рецензий Metacritic ПК-версия Killing Floor 2 получила 75 баллов от критиков и 7,7 балла от игроков.

Сыграть бесплатно в Killing Floor 2 можно здесь.

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