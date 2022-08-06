Игра станет доступна 9 февраля 2023 года на ПК.

Киевская студия Frag Lab выпустила свежий трейлер своего многопользовательского шутера Shatterline и раскрыла дату релиза. Игру не придется долго ждать — она поступит в продажу 9 февраля 2023 года на ПК (Steam).

В новом кинематографическом ролике разработчики показали мрачный остров, на котором упал самолет. Один из выживших в результате авиакатастрофы заразился неизвестной болезнью или вирусом. Мужчина начал трансформироваться, а на его теле появились кристаллические наросты. Затем в трейлере демонстрируют группу бойцов, которая прибыла на место падения. Здесь солдаты столкнулись с огромным монстром.

Shatterline сейчас находится в состоянии "беты" и постепенно двигается к релизу. Frag Lab проводит регулярные игровые тесты вместе с сообществом фанатов. Несколько месяцев назад киевская студия лишилась издателя в лице Wargaming, но продолжила разработку шутера. За это время она исправила сотни багов и улучшила ощущения от оружия.

Shatterline — основные подробности

Это шутер от первого лица, в котором объединены элементы PvE, PvP и "рогалика".

Пользователи смогут проходить кооперативные миссии в формате "Экспедиций" и участвовать в сражениях с другими людьми. В состязаниях между игроками будут доступны режимы "Захват", "Подрыв" и "Эскорт".

В Shatterline реализуют восемь оперативников, 25 единиц оружия и разнообразные модификации для него.

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