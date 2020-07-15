Авторы Cyberpunk 2077 поздравили Хидео Кодзиму с выходом Death Stranding на ПК

Релиз игры на ПК оказался успешным, а в Steam у Death Stranding 93% положительных отзывов.

Вчера, 14 июля, состоялся релиз игры Death Stranding на ПК.

Автора игры, знаменитого японского геймдизайнера Хидео Кодзиму, уже успели поздравить коллеги из польской студии CD Projekt RED. Разработчики опубликовали в Twitter 3D-модель Хидео Кодзимы в стиле игры Cyberpunk 2077.

В магазине цифровой дистрибуции Steam у Death Stranding уже более 2,5 тысяч отзывов. Из них 93% положительных. На агрегаторе рецензий Metacritic ПК-версия игры получила 86 баллов от критиков. Пользовательские оценки, согласно новым правилам агрегатора, появятся 16 июля, спустя два дня после релиза.

Напомним, изначально Death Stranding вышла в 2019 году на PlayStation 4. Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки, разрушенных вторжением призрачных существ из другого мира. Связующим звеном между людьми стали курьеры. Главный герой игры - Сэм Бриджес - должен пересечь континент и связать друг с другом изолированные поселения. В работе над игрой приняли участие актеры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram