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Авторы Cyberpunk 2077 поздравили Хидео Кодзиму с выходом Death Stranding на ПК

18:15, 15 июля 2020
Игры
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Кадр из игры Death Stranding / store.steampowered.com

Автора игры, знаменитого японского геймдизайнера Хидео Кодзиму, уже успели поздравить коллеги из польской студии CD Projekt RED. Разработчики опубликовали в Twitter 3D-модель Хидео Кодзимы в стиле игры Cyberpunk 2077.

Хидео Кодзима / twitter.com

В магазине цифровой дистрибуции Steam у Death Stranding уже более 2,5 тысяч отзывов. Из них 93% положительных. На агрегаторе рецензий Metacritic ПК-версия игры получила 86 баллов от критиков. Пользовательские оценки, согласно новым правилам агрегатора, появятся 16 июля, спустя два дня после релиза.

Напомним, изначально Death Stranding вышла в 2019 году на PlayStation 4. Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки, разрушенных вторжением призрачных существ из другого мира. Связующим звеном между людьми стали курьеры. Главный герой игры - Сэм Бриджес - должен пересечь континент и связать друг с другом изолированные поселения.  В работе над игрой приняли участие актеры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер.

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Теги: #Death Stranding