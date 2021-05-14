Известная певица Кэти Перри выпустила клип на песню Electric, где одним из действующих лиц оказался покемон Пикачу. Трек войдет в сборник Pokémon 25: The Album, который выйдет этой осенью.
Песня, как и предстоящая пластинка посвящены 25-летию игровой серии Pokémon, пишет журнал Rolling Stone.
Клип Кэти Перри Electric
По сюжету Кэти Перри вместе с Пикачу гуляет на Гавайях, вспоминая прошлое. В клипе также показана младшая версия Пикачу – Пичу.
"Когда во время тура по Японии я посетила Pokémon Café, то испытала ностальгию по младшим классам. Поэтому, когда меня пригласили принять участие в праздновании 25-летия, я была в полном восторге", – говорит Кэти Перри.
Ранее в праздновании юбилея серии Pokémon приняли участие рэпер Post Malone и четырехкратный обладатель «Латинской Грэмми» Джей Бальвин.
О серии Pokémon
- Первые игры в серии вышли в 1996 году. Это были Pokémon Red и Blue (красная и синяя версия) для портативной консоли Game Boy.
- Игры про карманных монстров быстро обрели популярность и положили начало огромной франшизе, которая позже попала в Книгу рекордов Гиннеса.
- Уже через год после дебютной игры по мотивам серии вышел аниме-сериал. А в 2019 году вышел полнометражный фильм "Детектив Пикачу" с Райаном Рейнольдсом в главной роли.