Песня Electric войдет в сборник Pokémon 25: The Album.

Известная певица Кэти Перри выпустила клип на песню Electric, где одним из действующих лиц оказался покемон Пикачу. Трек войдет в сборник Pokémon 25: The Album, который выйдет этой осенью.

Песня, как и предстоящая пластинка посвящены 25-летию игровой серии Pokémon, пишет журнал Rolling Stone.

Клип Кэти Перри Electric

По сюжету Кэти Перри вместе с Пикачу гуляет на Гавайях, вспоминая прошлое. В клипе также показана младшая версия Пикачу – Пичу.

"Когда во время тура по Японии я посетила Pokémon Café, то испытала ностальгию по младшим классам. Поэтому, когда меня пригласили принять участие в праздновании 25-летия, я была в полном восторге", – говорит Кэти Перри.

Ранее в праздновании юбилея серии Pokémon приняли участие рэпер Post Malone и четырехкратный обладатель «Латинской Грэмми» Джей Бальвин.

О серии Pokémon

Первые игры в серии вышли в 1996 году. Это были Pokémon Red и Blue (красная и синяя версия) для портативной консоли Game Boy.

Игры про карманных монстров быстро обрели популярность и положили начало огромной франшизе, которая позже попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Уже через год после дебютной игры по мотивам серии вышел аниме-сериал. А в 2019 году вышел полнометражный фильм "Детектив Пикачу" с Райаном Рейнольдсом в главной роли.

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Автор: Сергей Коршунов