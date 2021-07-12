Это самая дорогая коллекционная игра за всю историю.

На днях на аукционе Heritage был выставлен на продажу запечатанный картридж с игрой Super Mario 64. До начала торгов лот оценивали в $100 тысяч, а ушел с молотка он за $1,56 миллиона. Таким образом Super Mario 64 стал самой дорогой коллекционной игрой за всю историю.

Картридж удалось продать так дорого, поскольку его состояние оценивалось в 9,8 из 10 – то есть "как новый". А таких в мире меньше пяти копий, передает издание IGN.

"Что ж, мы потеряли дар речи", – поделились эмоциями представители аукционного дома Heritage после торгов.

За несколько дней до этого на аукционе Heritage был продан картридж с игрой The Legend of Zelda для консоли NES. Его состояние оценивалось в 9 баллов, и за него отдали $870 тысяч.

Подробней про Super Mario 64

Super Mario 64 – это первая трехмерная игра про Марио. Она вышла на консоль Nintendo 64 в 1996 году.

Mario 64 считается одной из самых влиятельных игр 3D-платформеров.

В сентябре 2020-го, когда франшизе Mario исполнилось 35 лет, Nintendo выпустила на Switch сборник All-Stars, куда вошло и переиздание Super Mario 64.

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Автор: Сергей Коршунов