GTA 5 в целом назвали вершиной творчества студии Rockstar, отметив необычайный размах и огромный живой мир Лос-Сантоса.

Редакция одно из самых популярных медиа об играх – IGN – составила рейтинг всех частей серии Grand Theft Auto. Топ приурочен к премьере трейлера GTA 6 – шестой части в серии "автоугона", которая выйдет в 2025 году.

На первом месте оказалась GTA 5. Игра представляет "апогей всего, чего Rockstar намеревалась достичь" в этой серии. Редакция IGN выделила "необычайный размах" и огромный живой мир Лос-Сантоса, где "может произойти все, что угодно".

Второе место у San Andreas – "лучшая игра PS2 по версии IGN". В этой части впервые представили глубокую кастомизацию главного героя, "лучший на сегодняшний день сюжет в серии GTA" и гигантскую карту. Третью позицию заняла Vice City – за "сеттинг и живое повествование".

Лучшие игры в серии Grand Theft Auto по версии IGN

Grand Theft Auto V Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: Vice City Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony Grand Theft Auto Online Grand Theft Auto Vice City Stories Grand Theft Auto III Grand Theft Auto: The Lost and Damned Grand Theft Auto: Liberty City Stories Grand Theft Auto: Chinatown Wars Grand Theft Auto Grand Theft Auto 2 Grand Theft Auto: London 1969 Grand Theft Auto: Advance

К слову, в пользовательском голосовании на странице рейтинга IGN результаты аналогичные. 28% опрошенных назвали GTA 5 лучшей, следом идут San Andreas (24,6%) и Vice City (18,4%).

GTA 6: что мы уже знаем об игре

Действие игры развернется в Вайс-Сити – однако его современном варианте, а не версии 80-х, как в игре Grand Theft Auto: Vice City, вышедшей в 2002 году. В игре будет два героя – Лусия и Джейсон. Их линия будет основана на истории Бонни и Клайда, известных грабителей.

Впервые в истории GTA мы будем играть за женщину, а переключаться между ними можно в любое время. Напомним, что в предыдущей игре GTA V главных героев было трое – Майкл, Франклин и Тревор.

В ролике упоминается, что релиз игры состоится в 2025 году. Она выйдет на PS5 и Xbox Series – о релизе на компьютерах нет ни слова. То есть релиз для ПК случится позднее 2025 года.

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