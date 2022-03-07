Многие известные компании, которые связаны с индустрией видеоигр, покинули рынок страны-агрессора.

Большинство передовых разработчиков игр и киберспортивных площадок наложили санкции на РФ из-за военной агрессии против Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Игры закончились. Киберспорт уходит из России. Многие разработчики игр и киберспортивных уже поддержали Украину и наложили санкции на РФ", – пишет Федоров.

Список ограничений на данный момент выглядит так:

Ubisoft приостановила продажу игр в России. Компания выпускает игры Assassin Creed, Far Cry, Rainbow Six.

EA Games остановили продажи своих продуктов в России и Беларуси.

Steam ограничил для российских пользователей возможность покупать игры и оплачивать услуги;

WePlay Esports начала блокировать пользователей из России на турнирной платформе. А также не будет освещать Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 на русском языке;

Epic Games "останавливает коммерческие отношения" с РФ;

Rockstar Games и Activision Blizzard (владеет правами на Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft) прекратили продажу игр в РФ;

CD Projekt Red (Cyberpunk 2077, Ведьмак) снимают с продажи свои игры в РФ и Беларуси;

Elisa Esports по CS:GO отстранил от участия все российские клубы. Это означает, что организаторы не будут приглашать такие команды, как Virtus.pro, Team Spirit, Gambit Esports, forZe и другие клубы, которые принадлежат России;

GOG перестал обрабатывать платежи в рублях;

Sony отложила релиз Gran Turismo 7 в России на неопределенный срок;

Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl временно заморожена;

Amazon приостановила работу над локализацией MMORPG New World на русском языке;

NAVI разорвали сотрудничество с RuHub, VirtusPro, CybersportRu и Epic Esports Events;

Minecraft удалили из AppStore и Google Play в России.

Отмечается, что российский рынок видеоигр занимает восьмое место в мире по доходу, это составляло 2,7 млрд долларов в 2021 году. 53% россиян регулярно играют в игры на ПК.

По состоянию на сегодня сотни мировых компаний прекратили сотрудничество с РФ из-за вторжения в Украину. Речь идет об известных авто- и спортивных брендах, кинофестивалях и соцсетях, в частности Facebook и Twitter.

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