Игра My Friend Peppa Pig выйдет на ПК и консолях 22 октября.

Издательство Bandai Namco Entertainment, выпустившее Little Nightmares, Tekken 7 и серию Dark Souls анонсировало игру по мотивам знаменитого мультсериала "Свинка Пеппа". Ее выпустят 22 октября на ПК в Steam, а также на консоли Xbox One, PS4 и Nintendo Switch.

Трейлер игры My Friend Peppa Pig

В ролике издатель не показал, как будет выглядеть геймплей игры. My Friend Peppa Pig получила возрастной рейтинг PEGI 3.

Напомним, что "Свинка Пеппа" - это популярный британский мультсериал, который показывают в более чем 180 странах мира. Его перевели на 40 языков.

Шоу выпускают с 2004 года. Продолжительность одной серии "Свинки Пеппы" составляет 5 минут.

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Автор: Сергей Коршунов