Джек Блэк понижал голос во время озвучения.

Знаменитого антагониста Боузера в новом анимационном фильме "Супербратья Марио в кино" исполнил Джек Блэк. Актер вдохновлялся голосом Дарта Вейдера, когда записывал реплики для злодея.

Об этом он рассказал в интервью изданию IGN. Блэк заявил: "Дарт Вейдер - моя любимая часть "Звездных войн", и без Дарта Вейдера этот фильм очень скучный". Затем журналисты спросили, вдохновлялся ли актер голосом Лорда ситхов при озвучении Боузера. На это исполнитель ответил: "Я бы сказал да, немного. У Дарта Вейдера более низкий регистр, и мне тоже пришлось говорить ниже, чем мой естественный голос".

Однако актер успел протестировать разные варианты, пока не остановился на версии, вдохновленной легендарным ситхом: "Я пробовал с британским акцентом. Я пробовал с небольшим южным акцентом. Я делал много разных вещей и в итоге остановился на том, что получилось в фильме".

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"Супербратья Марио в кино" — основные подробности

За производство мультфильма отвечала студия Illumination. Сюжет ленты не отличается от общего канона игр франшизы Mario. Главный герой в очередной раз должен спасти Грибное королевство.

Центральные роли в ленте исполнили Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарльз Мартина, Джек Блэк и другие голливудские звезды.

Премьера мультфильма в кинотеатрах состоялась 7 апреля текущего года. А позже картина станет доступна в стриминговом сервисе Netflix.

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