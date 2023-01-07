Игра удивила даже тех, кто был настроен пессимистично.

Starfield — это новая масштабная экшен-RPG от Bethesda Game Studios, создателей The Elder Scrolls V: Skyrim. Игра должна оказаться более чем масштабной. Пользователи смогут посетить тысячи планет и летать между ними на корабле. Такие размеры вызывали сомнения относительно проработки разных аспектов. Но если верить словам инсайдера и ведущего подкаста XNC Кольта Иствуда, за это можно не переживать.

В своем новом ролике информатор рассказал, что обладает связями среди тестировщиков. Последние сообщили ему о проблемах с Cyberpunk 2077 до релиза. А сейчас они поделись мнением о Starfield.

Все тестировщики, которые опробовали новую игру Bethesda, остались под огромным впечатлением. Это касается даже тех, кто был настроен скептически по отношению к проекту. В Starfield разработчики смогли собрать воедино "все лучшее из The Elder Scrolls и Fallout, улучшить и умножить". Тестировщики похвалили масштабы, основной сюжет и центральные механики.

Больше информации Иствуд не стал раскрывать, чтобы не портить сюрприз. До официального релиза к сведениям инсайдера стоит относиться скептически, хотя он действительно предупреждал о технических неполадках Cyberpunk 2077 до выхода.

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S в 2023 году.

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