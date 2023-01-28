Bethesda хочет убедить Microsoft отложить свою следующую экшен-RPG до осени.

Инсайдер Horns поделился неприятными новостями из стана Bethesda Softworks и Microsoft. Два главных релиза компаний — Starfield и Redfall — находятся в сыром состоянии и нуждаются в дополнительной полировке. Вот только времени на это разработчикам могут не дать.

Недавно Horns рассказал об анонсе и выпуске Hi-Fi Rush от Tango Gameworks в рамках мероприятия Developer Direct. Прогноз информатора оказался верным, поэтому ему можно с осторожностью доверять.

Как передает Game Revolution, инсайдер написал: "Redfall выйдет первой, и она все еще находится в плохой форме, и, возможно, она нуждается в большем контроле качества, но она все еще в лучшей форме, чем Starfield. Bethesda хочет больше времени на создание Starfield, и, если они добьются своего, Starfield выйдет осенью 2023 года. Если MS добьется своего, то игра выйдет в этом финансовом году. Если Starfield выйдет в июне, ожидайте, что она будет в плохой форме".

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По словам инсайдера, Microsoft спешит с выпуском своих двух флагманских игр с целью компенсировать потери облачного подразделения Azure. Отдельно Horns упомянул Diablo 4, с которой сложилась аналогичная ситуация. Проект все еще находится в сыром состоянии, поэтому информатор сомневается в его релизе 6 июня.

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S в 2023 году.

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