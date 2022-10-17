Японская компания не хочет, чтобы конкурент получил дополнительное преимущество в попытках завершить покупку Activision Blizzard.

Слухи о большой игровой презентации Sony витают в Сети уже несколько месяцев подряд. И это не странно, ведь компания проводит такие мероприятия ежегодно. Сначала инсайдеры говорили, что шоу состоится в сентябре, затем — в октябре. Однако теперь появилась информация о переносе мероприятия. Якобы Sony приняла такое решение из-за сделки Microsoft с Activision Blizzard.

Такой информацией поделилась инсайдер Милли Аманд на своем аккаунте в Twitter. Ранее она публиковала правдивые сведения об играх и продукции японской компании.

"Продолжающееся расследование CMA по поводу приобретения компанией MS компании AB действительно задержало любые планы Sony по проведению презентаций. Эксклюзивные игры и IP от ведущих внутренних студий были "заблокированы". Sony считает, что демонстрация добавит весомости аргументам MS. Silent Hill и [секретная игра] Кодзимы были частью шоу. Первоначальный анонс демонстрации был запланирован на 11 октября, а сама демонстрация состоялась бы 20 октября. Sony пока поставила [презентацию] на паузу", — написала Аманд.

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Sony против сделки Microsoft и Activision Blizzard

В августе японская компания заявила, что Call of Duty важна для PlayStation, и сейчас никто не способен создать конкурента франшизе шутеров от Activision Blizzard. Когда CoD перестанет выходить на PS, это будет ударом для платформы.

Генеральный директор PlayStation Джим Райан летал в Брюссель, чтобы лично выразить обеспокоенность грядущей сделкой Microsoft с Activision Blizzard.

В середине сентября антимонопольные органы Великобритании и Европы решили провести углубленное расследование грядущей покупки. Sony поприветствовала это решение и заявила, что поглощение будет иметь "серьезные негативные последствия для геймеров и будущего игровой индустрии".

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