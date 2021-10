10 вещей, которые помогут спасти серию Far Cry

Far Cry 6 получилась неровной игрой и показала, что знаменитая серия Ubisoft откровенно стагнирует. Ей срочно нужны новшества, а иначе франшиза рискует задохнуться. Мы в УНИАН помыслили над тем, какие улучшения помогут спасти Far Cry из плачевного положения, и поделились мыслями в свежем материале.

"Революция без эволюции", "Менее, чем революционная", "Далека от революции" — именно такими заголовками сопровождались многие обзоры Far Cry 6 от журналистов, в том числе наш. Даже в хвалебных рецензиях утверждалось, что игре не хватает нововведений. Шутер задыхается под давлением заезженных идей и не пытается хоть как-нибудь выделиться на фоне предыдущих частей. Вся идентичность Far Cry 6 заключается в антураже и истории, но и к ней есть вопросы. Из-за такого подхода шестая часть способна понравиться лишь ярым фанатам серии. Всем, кому хочется испытать избитый геймплей в новом окружении.

Если Ubisoft продолжит придерживаться старых традиций и наработок, то потенциальная Far Cry 7 отхватит еще больше критики. Даже благосклонные к франшизе журналисты не смогут сказать, что проверенная годами формула по-прежнему работает. А публика начнет громче требовать изменений, и заглушить ее будет невозможно. Серию нужно срочно спасать, и редакция УНИАН с этим полностью согласна. Мы проанализировали последние части Far Cry и выделили десять вещей, которые способны вывести франшизу из стагнации. Подробнее о них читайте ниже.

10. Убрать гринд

Требование простое, но реализовать его сложнее, чем кажется. В Far Cry хватает однотипных заданий, где необходимо зачистить область или собрать указанное количество конкретных предметов. Такие поручения нужно как минимум сделать необязательными испытаниями для людей, которые хотят провести в игре больше времени. Но лучше попросту избавиться от гринда и заменить его миссиями с разнообразной постановкой и небольшими историями.

В Assassin's Creed Valhalla уже сделали шаг в эту сторону и разбросали по карте немало увлекательных квестов. Они подкупают вариативностью ситуаций, в которые погружают игрока. А еще такие миссии содержат емкие рассказы, что сильнее мотивирует их выполнять. Похожие поручения могут стать прекрасной заменой гринда в Far Cry.

9. Добавить разноплановые активности

Это предложение напрямую связано с предыдущим, но оно более объемное. Небольшие задания на манер Assassin's Creed Valhalla могут стать одной из активностей в Far Cry. Однако усыпать такими миссиями всю карту не получится – у сценаристов попросту не хватит идей. Их нужно чередовать с другими занятиями, и делать это грамотно. Здесь стоит взять пример с дополнения "Остров Ики" к Ghost of Tsushima. При прохождении добавки создается ощущение, что активности почти не повторяются. Разработчики достигли такого эффекта благодаря разнообразию занятий и их аккуратному расположению на карте.

Например, пока скачешь от одного испытания лучников к другому, успеваешь посмотреть воспоминания главного героя, покупаться в горячем источнике, сложить хокку и спеть на флейте возле кошачьего убежища. Этот прием нужно взять на вооружение разработчикам Far Cry, тем более что основа уже есть. Пускай поиски сокровищ и аванпосты остаются, но к ним нужно добавить еще хотя бы пять видов активностей. А потом вдумчиво распределить их по миру с учетом дизайна локаций и потенциальных маршрутов передвижения игроков.

8. Уменьшить масштабы мира

Последние десять лет Ubisoft старается создавать гигантские открытые миры. Причина этого решения предельно банальна и называется "маркетинг". В рекламе проекта удобно говорить: "Мы подготовили самую большую карту в серии". Это создает впечатление масштаба. Вот только на практике огромные миры лишь добавляют неудобств. Как мы выяснили, Ubisoft испытывает проблемы с наполнением открытых пространств интересными активностями. А если их нет, то на гигантской карте образовывается пустота. В результате цели располагаются в два раза дальше, чем в предыдущей части.

Поначалу путешествия можно воспринимать, как способ изучить окрестности и работу художников. Но когда пятый раз едешь три километра по знакомой дороге, смотреть по сторонам совсем не хочется. Размеры Far Cry нужно срочно урезать в пользу большей концентрации событий. Тогда мир вокруг будет казаться живым, а ощущение масштаба ради масштаба исчезнет.

7. Изменить аванпосты

Закроем тему активностей обсуждением аванпостов. Ubisoft никогда от них не откажется, и с этим нужно просто смириться. Но сами по себе заставы врагов нельзя назвать чем-то плохими. Они воспринимаются, как сущее зло, когда встречаются на каждом шагу и сделаны по шаблону. Чтобы развеять эти предрассудки, необходимо уменьшить количество аванпостов и потрудиться над их дизайном.

Разработчикам из Ubisoft стоит посмотреть на The Last of Us Part II, где есть много битв в разных условиях. Одно сражение происходит посреди плотной застройки, другое — на относительно открытой арене, третье — в здании с несколькими этажами. В каждом случае нужно подстраиваться под дизайн местности и вырабатывать соответствующую тактику. Если сделать аванпосты в Far Cry по аналогичному принципу, то большинство людей с радостью примется их зачищать.

6. Исправить подачу сюжета

Far Cry никогда не выделялась какой-то глубокой историей. Игры серии цепляли противостояниями с харизматичными злодеями. Но это ширма, которая скрывала многочисленные проблемы сюжета. В шестой части многие люди решили приоткрыть занавес и увидели не самое приятное зрелище. Они столкнулись со слабой режиссурой, шаблонной подачей с делением на этапы и предсказуемым развитием событий.

По итогу, повествование признали одним из главных недостатков Far Cry 6. Седьмая часть больше не сможет прикрыться ярким образом антагониста. Игре нужно цепляющее и предельно проработанное повествование с обоснованным развитием событий и разноплановыми ситуациями, в которых окажется пользователь. И пока не похоже, что сценаристы "шестерки" сумеют написать такую историю.

5. Отказаться от молодежного налета

Сюжет в Far Cry всегда имел серьезную основу. В четвертой и шестой частях игроки боролись против несправедливой власти, в пятой — сражались с сектой и религиозным фанатизмом, а в Primal — выживали в доисторическую эпоху. Но Ubisoft также старается сесть и на второй стул. Компания уже который раз сочетает серьезность с молодежным, подростковым налетом.

Например, повстанцы в Far Cry 6 празднуют едва ли не каждую победу и устраивают барбекю. Говорите, люди умерли? Да плевать, главное — есть повод повеселиться. Такой подход создает дикий диссонанс и делает сюжет далеким от реалистичного. Кивки молодой аудитории не приведут ни к чему хорошему и лишь продолжат портить историю в Far Cry.

4. Лучше прописать персонажей

Бросим очередной камень в сюжетный огород. На этот раз он связан с плохо проработанными персонажами. Они кажутся плоскими и недостаточно мотивированными, что ухудшает впечатления от истории. Отчасти проблема связана с вышеупомянутыми попытками сделать Far Cry модной и молодежной. Герои постоянно хотят показать, насколько они современные и крутые.

Их нелепое поведение превращает борьбу против диктатуры или секты в цирк на конной тяге. Партизанская атмосфера мгновенно развеивается, а погружение ломается. Far Cry должна следовать своей серьезной основе и демонстрировать соответствующих персонажей с прописанными характерами. Конфликты между ними обязаны стать одним из столпов повествования.

3. Перестать бояться политики

В 2017 году власти Боливии раскритиковали Ubisoft за сюжет Ghost Recon: Wildlands. Руководству страны не понравилась, что в игре показывают борьбу с местными наркоторговцами. Видимо, конфликт сильно напугал французское издательство, ведь с тех пор оно старается всячески дистанцироваться от политики в своих проектах. Far Cry 6 в этом плане не стала исключением. Разработчики сначала заявили, что показывают вымышленные события на несуществующем острове Яра.

Однако потом Ubisoft вымарали в критике, и компания включила заднюю. Она начала рассказывать, что Far Cry 6 все-таки связана с политикой, ведь в проекте поднимаются сложные темы. На деле же сюжет оказался лакмусовой бумажкой без острых высказываний. Первоначальное заявление было правдивым, и это стало очередным поводом для разочарования. Far Cry должна обязательно отрастить клыки и не бояться обсуждать разную проблематику. Это поможет значительно усилить ее серьезную основу.

2. Взаимодействие с окружением

Переходим к стрельбе, с которой в Far Cry связано меньше всего недочетов. Первое замечание к шутерной механике будет мелким и касается взаимодействия с окружением. Чтобы сражения ощущались более вариативными и тактичными, разработчикам следует придумать новые способы взаимодействия с окружением.

Например, реализовать разрушаемые стены и ловушки в джунглях. Эти элементы будут мотивировать игроков экспериментировать и значительно улучшат впечатления от перестрелок.

1. Отказ от ролевых элементов

А вот это замечание к шутерной механике куда более существенное, чем первое. В Far Cry New Down разработчики попытались внедрить в серию ролевые элементы. Прикрутили врагам уровни, реализовали прокачку и разделили оружие по качеству. Идея оказалась неудачной — проект превратился в посредственный лутер-шутер, где убийство противников не приносит наслаждения. Решение разработчиков не понравилось никому, но элементы RPG почему-то пролезли в шестую часть, хоть и в меньшем количестве.

Ubisoft следует отказаться от них и вернуть Far Cry ее классический шутерный геймплей — с увесистым арсеналом пушек, которые по-разному чувствуются в руках. А если так хочется добавить обвесы, то пожалуйста. Пускай они влияют на скорость перезарядки и отдачу, но без всяких цифр — только на уровне ощущений. В этом плане лучше всего ориентироваться на Far Cry 3.

Назар Степорук

