В проекте будут сочетаться два варианта камеры.

Информация о пока что безымянной игре про Индиану Джонса почти не появляется в публичном пространстве. Исключением стало подтверждение от Bethesda Softworks, что проект не выйдет на PlayStation 5. Именно поэтому приходится довольствоваться редкими заявлениями инсайдеров. Один из них недавно раскрыл ключевую особенность игры.

Сведения поступили от ведущего подкаста XboxEra Ника Бейкера. В свежем выпуске своей передачи инсайдер сообщил, что в проекте будет сочетаться вид от первого и третьего лица. Однако пользователи не смогут свободно переключать расположение камеры. Оно должно меняться автоматически в зависимости от фрагмента прохождения. То есть будут этапы с видом как от первого, так и от третьего лица.

К информации стоит отнестись скептически, так как официально ее никто не подтвердил. Ранее у Бейкера хватало промашек, поэтому самым надежным источником его нельзя назвать. Тем более, что до релиза планы разработчиков относительно расположения камеры могут поменяться, о чем упомянул сам инсайдер.

Игра про Индиану Джонса: что известно

Проект анонсировали в начале 2021 года одним коротким сообщением. С тех пор материалы, посвященные игре, не выходили. Не было даже полноценного тизера.

Разработку доверили студии MachineGames, которая успешно перезапустила серию Wolfenstein в 2014 году, создала сиквел и три ответвления.

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