Знаменитый бизнесмен рассказал, какого персонажа выбрал в игре.

Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск оценил свежий ролевой экшен Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED.

Об этом знаменитый бизнесмен написал в Твиттере, когда у него спросили, играл ли он в Cyberpunk 2077.

"Да, немного. Выглядит неплохо. Выбрал кочевника — поэтому начало было довольно медленное, но потом быстро набрал обороты. Казалось, что почти все в Steam играли в Cyberpunk в эти выходные", – написал Маск.

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Предположения основателя SpaceX недалеки от истины. В день релиза, 10 декабря, на цифровой площадке Steam в Cyberpunk 2077 играло свыше миллиона человек. А в минувшие выходные 12-13 декабря в Steam был установлен новый рекорд по пиковому онлайну – сервисом одновременно пользовались 24,7 млн игроков. В тройку лидеров по количеству одновременных пользователей вместе с CS:GO и Dota 2 вошел Cyberpunk 2077.

Игра пользуется огромной популярностью. В Steam у польского экшена 79% положительных отзывов на основе 175 тысяч пользовательских рецензий. А вот владельцы базовых консолей прошлого поколения, PS4 и Xbox One, остались недовольны техническим состоянием новинки.

Cyberpunk 2077 на консолях

После релиза на агрегаторе Metacritic игра получила всего 3 балла от пользователей PS4 и 4 балла от владельцев Xbox One.

Владельцы консолей жалуются на плохую оптимизацию, падение частоты кадров, длительную загрузку высокополигональных текстур и вылеты игры.

Студия CD Projekt уже принесла извинения пользователям. Разработчики посоветовали владельцам PS4 и Xbox One подождать ближайших крупных патчей в январе и феврале или же вернуть деньги за игру.

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Автор: Сергей Коршунов