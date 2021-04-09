Основатель Tesla и Neuralink уже заявил, что эта технология позволит парализованным людям управлять смартфоном.

В феврале этого года Илон Маск заявлял об успешном эксперименте своей компании Neuralink, когда его сотрудникам удалось вживить в мозг обезьяны чип с нейроинтерфейсом. А сегодня, 9 апреля, было опубликовано видео, которое демонстрирует, как мартышка с помощью чипа играет в простую видеоигру Pong "силой мысли".

Соответствующий ролик появился на YouTube-канале стартапа Neuralink.

На видео показана девятилетняя макака по кличке Пейдж, которую обучают играть в Pong. Чтобы заинтересовать примата, по металлической трубке под монитором подавали банановый смузи. Он нужен был также для поощрения – каждый раз, как Пейдж успешно отбивала мячик в игре, она получала лакомство. А для управления самой игрой использовался джойстик.

Пока обезьяна играла, чип считывал нейронную активность мозга и передавал информацию на компьютер. Там специальный алгоритм обрабатывал все данные, обучаясь предсказывать движения рук.

Когда чип откалибровали, от джойстика отсоединили провода. Пейдж все еще двигала рукой контроллер, но фактически управляла игрой уже "силой мысли". А позже джойстик вообще убрали, чтобы обезьяна могла играть в Pong, не используя руки.

После демонстрации Илон Маск у себя в Твиттере заявил, что первый коммерческий чип от Neuralink даст возможность парализованным людям управлять смартфоном даже быстрей, чем это делает здоровый человек, использующий для этого пальцы.

Напомним, что стартап Neuralink был создан с целью устранения последствий травм головного и спинного мозга и возвращения пациентам утраченных способностей посредством вживления в мозг чипов с нейроинтерфейсом.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов