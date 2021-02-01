Целью чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга.

Основатель SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск успешно чипировал обезьяну.

Об этом сообщает Bloomberg.

Маск сообщил об успешном эксперименте своей компании Neuralink в социальном приложении Clubhouse, созданном для общения и онлайн-конференций. Он рассказал, что в компании появилась обезьяна с беспроводным имплантом в мозге.

«Она может играть в видеоигры с помощью своего мозга», - уточнил Маск.

По его словам, чип полностью скрыт под кожей животного без вреда для него.

«В будущем мы хотим, чтобы обезьяны играли друг с другом в пинг-понг», - признался миллиардер.

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Илон Маск объяснил, что целью чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга и возвращение пациентам утраченных способностей.

«Это похоже на Fitbit (фитнес-браслет – ред.) в вашем черепе с крошечными проводами, входящими в мозг», - объяснил устройство импланта владелец Neuralink.

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Автор: УНИАН