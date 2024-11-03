Разработчикам Kitten Space Agency не дали сделать Kerbal Space Program 2 и они разработали свой космосим.

Разработчики Stationeers и Icarus из студии RocketWerkz работают над духовным наследником Kerbal Space Program под названием Kitten Space Agency.

Об этом сообщил генеральный директор студии и создатель DayZ Дин Холл на форуме Reddit. По его словам, они стремятся создать "убийцу KSP", привлекая к работе бывших разработчиков оригинальной игры и её сиквела.

RocketWerkz ранее подавала заявку на разработку Kerbal Space Program 2 для Private Division, но их предложение не было принято. Холл отметил, что их презентация фокусировалась на технических аспектах и дизайне, а не на визуальной части, что, возможно, повлияло на решение издателя.

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В новой игре студия намерена сохранить атмосферу и сложность оригинальной KSP, делая упор на надёжные структуры данных и удобство для моддеров: "Мы не пытаемся изобретать колесо, а хотим улучшить базу для сообщества".

Среди планируемых функций - строительство баз на других планетах, системы жизнеобеспечения, мультиплеер и плавные переходы между экранами без загрузок.

Первую версию игры RocketWerkz планирует выпустить бесплатно и без DRM, чтобы завоевать доверие игроков после разочарования в KSP2. Моддеры смогут получить доступ к ранним сборкам уже в конце этого или начале следующего года.

На вопрос о возможных юридических претензиях со стороны Take-Two Interactive Холл ответил, что не боится судебных разбирательств: "Пусть попробуют! Это будет отличной рекламой для нас. У нас отличные юристы".

Студия рассчитывает открыть доступ к игре широкой аудитории примерно в середине следующего года. Холл призывает сообщество следить за обновлениями и готовиться к новым космическим приключениям.

Напомним, что недавно издание PC Gamer опубликовало список лучших игр всех времён и народов. Первая часть Kerbal Space Program получила своё почётное место в первой сотне лучших проектов.

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