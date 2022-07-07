Участниками могут стать дети и подростки до 14 лет.

Общественная организация "Ассоциация Ноосфера" и "Федерация ракетомодельного спорта Украины" решили провести онлайн-соревнования по моделированию ракет. Участникам предстоит сконструировать и запустить собственный космический корабль в популярной игре Kerbal Space Program. Присоединиться к состязаниям могут дети и подростки возрастом до 14 лет.

Как сообщили организаторы, подать заявку на конкурс можно на официальном сайте "Ассоциации Ноосфера". Задания в рамках состязания станут доступны 27 июля, когда пройдет этап регистрации команд. Стать участником соревнования можно бесплатно, а призовой фонд турнира становит тысячу долларов.

Для участия не обязательно быть профессионалом в Kerbal Space Program, иметь особые навыки или опыт в моделировании ракет. Организаторы уверяют, что достаточно обладать познаниями из школьных курсов физики, математики и астрономии.

"Игровая реализация в Kerbal Space Program очень похожа на реальный процесс конструирования и запуска космического корабля. Участники должны учесть сопротивление воздуха, массу корабля, расход топлива, гравитацию, атмосферное торможение. Но главное — сохранить жизнь астронавтов", — говорит генеральный секретарь Федерации ракетомодельного спорта Украины Денис Хмель.

"В стране идет война, но мы не можем оставить украинскую молодежь без возможностей развития ее потенциала. Наша глобальная цель — создавать среду, в которой можно применять существующие знания и приобретать новые. Благодаря этому турниру мы хотим показать молодежи, как действительно строятся космические корабли, влюбить их в космос. И когда-то они будут строить собственные", — прокомментировала организацию турнира руководительница социальных проектов ОО "Ассоциация Ноосфера" Ольга Зима.

Kerbal Space Program – основные подробности

Это реалистичный космический симулятор от студии Squad и издательства Private Division.

Главная цель в игре – создавать корабли из всевозможных деталей и обучать астронавтов инопланетной расы Кербалы для отправки их на миссии. Процесс конструирования судов ничем не ограничен: пользователи вольны применять любые элементы, у каждого из которых есть своя задача.

К другим геймплейным особенностям Kerbal Space Program относятся исследование планет, процесс стыковки кораблей со станциями, сканирования местности через спутники и так далее.

Проект вышел 20 марта 2013 года в раннем доступе Steam. В 2015-м появилась полная версия игры, а позже она добралась до PS4 и Xbox One.

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