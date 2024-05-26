Игры в духе Dark Souls – это обычно довольно хардкорные проекты с глубоким лором и атмосферой мрачного фэнтези.

Когда заходит речь о лучших видеоиграх последнего десятилетия, само собой Dark Souls станет неизбежной частью разговора. Намеренно недружелюбная франшиза, где одна ошибка лишает пользователей часов прогресса, стала настолько популярной, что успела породить десятки подражателей.

Для тех геймеров, которые хотят испытать те же чувства, которые они испытали, впервые играя в современную классику From Software, портал GameRant собрал топ-28 качественных игр похожих на Dark Souls, которые они могут попробовать. Полный список смотрите здесь, мы подробней остановимся на первой десятке.

The Elder Scrolls V: Skyrim . Если есть что-то, чем славится Dark Souls, так это тем самым чувством исследования и первооткрывательства – и тайтл Bethesda в этом плане очень похожий. И хоть в геймплейном плане он более казуальный, игра все равно предлагает по-настоящему запоминающиеся встречи с врагами для тех, кто ищет испытания в духе Souls.

. Если есть что-то, чем славится Dark Souls, так это тем самым чувством исследования и первооткрывательства – и тайтл Bethesda в этом плане очень похожий. И хоть в геймплейном плане он более казуальный, игра все равно предлагает по-настоящему запоминающиеся встречи с врагами для тех, кто ищет испытания в духе Souls. Hellpoint. Несмотря на то, что действие игры происходит в Sci-Fi вселенной, а не в темном фэнтези, она все равно предлагает захватывающую механику и крутой мир, полный зловещих угроз. Разнообразие оружия и способностей дает игроку столько свободы, сколько он может пожелать; однако сложные боссы и враги будут одновременно проверять ваше терпение и доблесть.

Dark Devotion . Мрачная и красивая метроидвания c souls-like элементами. А лор игры объясняется только через описания предметов и книги, найденные по всему миру, что придает сеттингу ощущение зловещей мистики, очень похоже на то, как игры FromSoftware рассказывают свои истории.

Demon's Souls. Игра, с которой все началось. Нет лучшей игры, если вы хотите отправиться в темный фэнтезийный мир, полный драконов и многого другого. Структура игры немного отличается от Dark Souls тем, что мир не открыт и не свободен для исследования, а организован в пошаговом формате, что облегчает понимание для первого знакомства с жанром.

Игра, с которой все началось. Нет лучшей игры, если вы хотите отправиться в темный фэнтезийный мир, полный драконов и многого другого. Структура игры немного отличается от Dark Souls тем, что мир не открыт и не свободен для исследования, а организован в пошаговом формате, что облегчает понимание для первого знакомства с жанром. Death's Gambit. Таинственный мир с крутыми боссами, битвы с которыми разнообразны по механикам и множеством оружия и способностей делают эту игру интересной для всех поклонников Dark Souls. Вдобавок есть масса скрытых квестов и диалогов персонажей.

Dragon's Dogma. Эту игру нельзя считать Souls-like, поскольку она делает многие вещи по-другому, но ставки столь же высоки из-за доминирующего антагониста-дракона в игре, а глубокая и увлекательная боевая система заставить попотеть над не одним боссом.

Salt And Sanctuary. Геймеры, которые решили дать этой игре шанс, получили, несомненно, один из самых уникальных и сложных игровых впечатлений в сочетании с завораживающе красивым художественным стилем, хотя на первый взгляд он кажется несколько минималистичным.

Ведьмак 3 . Одна из лучших видеоигр всех времен. Бои в игре напоминают Dark Souls, хотя в каждой конкретной ситуации есть больше возможностей. Основное различие между играми заключается в том, что проект CD Projekt полностью ориентирован на повествование, а игрокам придется принимать множество трудных решений, чтобы решить судьбу различных персонажей.

. Одна из лучших видеоигр всех времен. Бои в игре напоминают Dark Souls, хотя в каждой конкретной ситуации есть больше возможностей. Основное различие между играми заключается в том, что проект CD Projekt полностью ориентирован на повествование, а игрокам придется принимать множество трудных решений, чтобы решить судьбу различных персонажей. Nioh 2 . Первая часть в свое время оказалась очень любопытным клоном Dark Souls с уклоном в сторону слэшер. В сиквеле разработчики решили полностью погрузиться в дух Соулса, представив одни из самых сложных боев, которые когда-либо видела игровая индустрия.

. Первая часть в свое время оказалась очень любопытным клоном Dark Souls с уклоном в сторону слэшер. В сиквеле разработчики решили полностью погрузиться в дух Соулса, представив одни из самых сложных боев, которые когда-либо видела игровая индустрия. Bloodborne. Готическая архитектура и влияние Лавкрафта превращают игру From Software в завораживающе красивый кошмар, который захватывает игроков с первых минут. Каждое идеальное уклонение кажется огромным достижением, которое превосходит только радость от ошеломления врага точным "пари".

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