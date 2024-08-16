10 лучших видеоигр, в которые можно играть понемногу каждый день/ фото The Gamer

В наши дни видеоигры стали более ответственными. Некоторые из них требуют длительных сеансов, которые могут затянуться на пару часов. Самый яркий пример – Baldur's Gate 3.

Если вы ищете игры, в которые можно зайти после рабочего дня, "пошпилить" 15-30 минут и продолжить заниматься своими делами, то журналисты The Gamer собрали список из 10 отличных игр, которые идеально подходят для коротких сессий.

  • Stardew Valley. Идеальный симулятор фермы без ограничений по времени, позволяя геймерам развиваться в своем собственном темпе. Даже 20 минут, потраченные на посадку и полив культур, могут в будущем оказать большое влияние на вашу ферму.

  • Animal Crossing: New Horizons. Симулятор социальной жизни на (не)обитаемом острове: вы обустраиваете жилье, добываете ресурсы и общаетесь с другими NPС. Прелесть игры в том, что вам вообще не придется тратить много времени на что-либо, если вы этого не хотите.

  • Don't Starve. Практически идеальное развлечение для любителей "выживалок". Игровой процесс прост и интуитивен: сбором ресурсов или охота на монстров для полезных материалов для крафта. И за полчаса в игре можно сделать многое.

  • Valheim. Еще один выживач, впрочем, уже в открытом мире. Геймплейного контента тут в достатке: земледелие, охота, строительство, собирательство, рыбалка, рудное дело, кулинария и многое другое. Сама игра позволяет вам ставить свои ежедневные цели настолько амбициозно, насколько вы захотите.

  • Splatoon 3. Если вам больше по душе стрелялки. Продолжительность матчей зависит от выбранного вами соревновательного режима, но они не занимают много времени – например, "Битва за территорию" длится всего три минуты.

  • Hades. Почти все "рогалики" подходят для прохождения короткими 15-30 минутными сессиями. Вся суть жанра заключается в постоянном ощущении прогресса и улучшении своих навыков, а сюжет продолжается даже после смерти.

  • Dreamscaper. Еще один рогалик с циклами сна и пробуждения, который можно проходить сколько угодно раз. Реиграбельность игры соединена с сюжетом, поэтому каждая мелочь имеет значение, что делает ее одной из лучших игр для коротких сессии.

  • Borderlands 3. Динамичные и забавные побочные задания делают "Борду" одной из лучших в жанре RPG-шутера, в которую можно играть ежедневно, но понемногу.

  • The Outer Worlds. Нелинейная, очень увлекательная и одна из лучших РПГ последних лет. К тому же она действительно смешная, не требует больших усилий, а ручное сохранение доступно, где бы вы ни находились.

  • Marvel's Spider-Man. Есть открытый город, где всегда что-то происходит. Можно пойти по сюжету, а можно заняться побочными активностями или сразитесь со случайными злодеями, которых вы встретите в переулках и даже на крышах. 

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