От симуляторов фермы до рогаликов и даже ролевых игр – это идеальные игры для коротких сессий по 15-30 минут.

В наши дни видеоигры стали более ответственными. Некоторые из них требуют длительных сеансов, которые могут затянуться на пару часов. Самый яркий пример – Baldur's Gate 3.

Если вы ищете игры, в которые можно зайти после рабочего дня, "пошпилить" 15-30 минут и продолжить заниматься своими делами, то журналисты The Gamer собрали список из 10 отличных игр, которые идеально подходят для коротких сессий.

Stardew Valley. Идеальный симулятор фермы без ограничений по времени, позволяя геймерам развиваться в своем собственном темпе. Даже 20 минут, потраченные на посадку и полив культур, могут в будущем оказать большое влияние на вашу ферму.

Animal Crossing: New Horizons. Симулятор социальной жизни на (не)обитаемом острове: вы обустраиваете жилье, добываете ресурсы и общаетесь с другими NPС. Прелесть игры в том, что вам вообще не придется тратить много времени на что-либо, если вы этого не хотите.

Don't Starve. Практически идеальное развлечение для любителей "выживалок". Игровой процесс прост и интуитивен: сбором ресурсов или охота на монстров для полезных материалов для крафта. И за полчаса в игре можно сделать многое.

Valheim. Еще один выживач, впрочем, уже в открытом мире. Геймплейного контента тут в достатке: земледелие, охота, строительство, собирательство, рыбалка, рудное дело, кулинария и многое другое. Сама игра позволяет вам ставить свои ежедневные цели настолько амбициозно, насколько вы захотите.

Splatoon 3. Если вам больше по душе стрелялки. Продолжительность матчей зависит от выбранного вами соревновательного режима, но они не занимают много времени – например, "Битва за территорию" длится всего три минуты.

Hades. Почти все "рогалики" подходят для прохождения короткими 15-30 минутными сессиями. Вся суть жанра заключается в постоянном ощущении прогресса и улучшении своих навыков, а сюжет продолжается даже после смерти.

Dreamscaper. Еще один рогалик с циклами сна и пробуждения, который можно проходить сколько угодно раз. Реиграбельность игры соединена с сюжетом, поэтому каждая мелочь имеет значение, что делает ее одной из лучших игр для коротких сессии.

Borderlands 3. Динамичные и забавные побочные задания делают "Борду" одной из лучших в жанре RPG-шутера, в которую можно играть ежедневно, но понемногу.

The Outer Worlds. Нелинейная, очень увлекательная и одна из лучших РПГ последних лет. К тому же она действительно смешная, не требует больших усилий, а ручное сохранение доступно, где бы вы ни находились.

Marvel's Spider-Man. Есть открытый город, где всегда что-то происходит. Можно пойти по сюжету, а можно заняться побочными активностями или сразитесь со случайными злодеями, которых вы встретите в переулках и даже на крышах.

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