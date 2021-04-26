Недавно украинский актер Александр Вилков, который подарил свой голос Меченому, Бармену и другим персонажам культового шутера S.T.A.L.K.E.R., сообщил, что приступил к озвучке сиквела.
Об этом Вилков заявил на своей странице в Instagram.
В комментариях к одному из постов актер написал, что только приступил к озвучке, и что разработчики "хотят к зиме". Однако не уточнил, что именно авторы хотят к зиме – закончить процесс озвучения или выпустить игру.
Впрочем, вскоре после этого Вилков удалил своим комментарии. А в студии GSC Game World не подтвердили его слова.
Ранее разработчики делились роликом, в котором демонстрировали внешний вид членов фракций "Долг" и "Свобода", подробно показывали модели оружия и редактор зубов персонажей. Но о дате выхода студия GSC Game World не сообщала.
Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2 в день релиза будет доступен подписчикам сервиса Xbox Game Pass. Игра выйдет как на Xbox SeriesX/S, так и на ПК.
Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Что известно про S.T.A.L.K.E.R. 2
- Действие S.T.A.L.K.E.R. 2, как и первой части разворачивается в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
- Главным героем игры станет сталкер с позывным "Скиф".
- В сиквеле появится обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0, благодаря чему персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.
- Сюжет шутера будет нелинейным, а своими решениями пользователи смогут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.
- Во вторую часть вернутся старые локации и будут добавлены новые. Также в игре появятся новые мутанты, артефакты и аномалии.