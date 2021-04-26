Один из актеров рассказал, что приступил к озвучке сиквела, но разработчики не подтвердили его слова.

Недавно украинский актер Александр Вилков, который подарил свой голос Меченому, Бармену и другим персонажам культового шутера S.T.A.L.K.E.R., сообщил, что приступил к озвучке сиквела.

Об этом Вилков заявил на своей странице в Instagram.

В комментариях к одному из постов актер написал, что только приступил к озвучке, и что разработчики "хотят к зиме". Однако не уточнил, что именно авторы хотят к зиме – закончить процесс озвучения или выпустить игру.

Впрочем, вскоре после этого Вилков удалил своим комментарии. А в студии GSC Game World не подтвердили его слова.

Ранее разработчики делились роликом, в котором демонстрировали внешний вид членов фракций "Долг" и "Свобода", подробно показывали модели оружия и редактор зубов персонажей. Но о дате выхода студия GSC Game World не сообщала.

Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2 в день релиза будет доступен подписчикам сервиса Xbox Game Pass. Игра выйдет как на Xbox SeriesX/S, так и на ПК.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Что известно про S.T.A.L.K.E.R. 2

Действие S.T.A.L.K.E.R. 2, как и первой части разворачивается в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Главным героем игры станет сталкер с позывным "Скиф".

В сиквеле появится обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0, благодаря чему персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Сюжет шутера будет нелинейным, а своими решениями пользователи смогут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.

Во вторую часть вернутся старые локации и будут добавлены новые. Также в игре появятся новые мутанты, артефакты и аномалии.

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Автор: Сергей Коршунов