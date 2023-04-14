Suicide Squad: Kill the Justice League отложили на длительный срок.

Похоже, с Suicide Squad: Kill the Justice League, свежим экшеном по мотивам "Отряда самоубийц", не все в порядке. Игру решили отложить, причем аж на 2 февраля 2024 года. Ранее релиз был запланирован на 26 мая.

Разработчики из Rocksteady Studios написали на официальном аккаунте проекта в Twitter: "Мы приняли трудное, но необходимое решение взять время, необходимое для работы над тем, чтобы сделать игру максимально качественной для игроков. Спасибо нашему замечательному сообществу за постоянную поддержку, терпение и понимание. В ближайшие месяцы нам будет чем поделиться, и мы с нетерпением ждем встречи с вами в Метрополисе в следующем году".

Напомним, в конце февраля на шоу State of Play Rocksteady Studios подробно показала геймплей Suicide Squad: Kill the Justice League. Пользователям игровой процесс не понравился, и в результате разработчики столкнулись с критикой. Особенно досталось стрельбе и реализации врагов.

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После этого редактор Bloomberg Джейсон Шрайер сообщил, что экшен могут перенести на конец года. Но решение якобы будет связано с необходимостью отполировать проект и подтянуть отдельные элементы до нужного качества. Следом главред VGC Энди Робинсон рассказал, что сотрудники Rocksteady верят в Suicide Squad: Kill the Justice League и считают ее гораздо лучше Gotham Knights. По его словам, перенос был под вопросом. Однако теперь экшен сдвинули сразу на 9 месяцев, и для простой полировки — это слишком длительный срок.

Подробнее о Suicide Squad: Kill the Justice League

Это экшен с видом от третьего лица, в котором рассказывается о четырех антигероях. В список вошли Харли Квинн, Дэдшот, Король Акула и Капитан Бумеранг.

Сюжет посвящен борьбе протагонистов с супергероями из "Лиги Справедливости", например, Бэтменом и Суперменом. Все они оказались под контролем Брейниака.

У каждого персонажа будут свои навыки, на которых строится геймплей. В проекте реализовано мгновенное переключение между бойцами, а также кооператив.

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