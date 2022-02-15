Энтузиасты заодно продемонстрировали свое мастерство в пилотировании самолетов.

День святого Валентина — это международный праздник, когда принято поздравлять свою вторую половинку. А вот пользователь форума Reddit под псевдонимом Tonan вместе с товарищем решили выразить любовь сразу всей аудитории GTA Online. Они реализовали оригинальный и приятный сюрприз в честь недавнего праздника.

Как показано в ролике ниже, энтузиасты сели за штурвалы двух самолетов и поднялись в небо над Лос-Сантосом. Затем пользователи заняли исходную позицию и разлетелись в разные стороны. Одновременно игроки начали выпускать фиолетовый цветной дым. Благодаря этому у Tonan и его товарища получилось нарисовать большое сердце над городом в GTA Online.

Жаль только, что дым слишком быстро развеялся. Зато мастерство энтузиастов в управлении самолетами поражает. Они точно рассчитали дистанцию и пересеклись в нужной точке.

Подробнее о Grand Theft Auto Online

Это многопользовательский режим для Grand Theft Auto V. Он представляет собой песочницу с множеством активностей. Игроки вольны выполнять миссии, организовывать ограбления, участвовать в гонках и так далее.

Именно благодаря GTA Online пятая часть серии продолжает прекрасно продаваться. Летом прошлого года тираж GTA V превысил 150 миллионов копий, и это явно не предел.

В марте 2022 года выйдут версии Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Релиз на новом поколении консолей наверняка поможет поднять статистику продаж.

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