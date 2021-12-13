После смерти эти ребята пугают сильнее, чем при жизни.

Фанаты The Elder Scrolls V: Skyrim вот уже десять лет исследуют ее игровой мир буквально по миллиметрам. Это позволяет энтузиастам обнаруживать в экшен-RPG от Bethesda Game Studios все больше разных деталей и секретов. Одна из последних находок принадлежит посетителю форума Reddit под псевдонимом NRKY18. Пользователь выяснил интересную и одновременно жуткую деталь об аргонианах.

На просторах Тамриэля проживают представители десяти рас. Часть из них имеют тела антропоморфных ящеров с длинными хвостами. Это аргониане, которые, как выяснил NRKY18, обладают одной особенностью. Игрок столкнулся с умершим персонажем по имени Наблюдает-за-Корнями. После гибели его тело не шевелилось, однако хвост стал исключением. Он по-прежнему колебался в воздухе, как будто аргонианин оставался жив.Читайте такжеИгрок рассказал, что провел в Skyrim тысячу часов, но даже не прошел основной сюжет

И хотя эта деталь пугает, она в целом соответствует реальности. В комментариях на Reddit один из пользователей отметил, что в ящеров хвост действительно продолжает двигаться даже после гибели.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, строить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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Автор: Назар Степорук