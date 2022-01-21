Понадобилась всего-то пачка модификаций и немного фантазии.

Один из самых известных багов в The Elder Scrolls V: Skyrim связан с великанами. Когда гиганты наносят смертельный удар, то нередко отправляют игрока прямиком в небеса. Этот сбой в физической модели уже стал визиткой экшен-RPG от Bethesda, но погибать таким способом не всегда приятно. После очередного полета ввысь нередко возникает желание отомстить великанам. Наверняка похожие чувства испытал и посетитель форума Reddit под псевдонимом Kadraeus. Он нашел изобретательный способ, как отплатить гигантам той же монетой.

Читайте такжеСамый популярный алкогольный напиток из Skyrim воссоздали в реальной жизниЭнтузиаст опубликовал ролик со сражением против великана в Skyrim. В битве игрок применял дубину гигантов, только в несколько раз увеличенную. Первые секунды Kadraeus кружил возле врага, а потом занял удобную позицию и нанес удар. Атака оказалась настолько мощной, что великан отправился прямиком в небеса. Таким способом пользователь сумел отомстить за прежние обиды.

Правда, без модификаций у Kadraeus ничего бы не получилось. Всего он установил более пятисот фанатских творений, но не все из них нужны для мести гигантам. Большинство модов просто улучшает графику, анимации, боевую систему и прочие аспекты игры.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

Вас також можуть зацікавити новини: