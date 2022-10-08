Каждый из боев занял около пяти часов.

Фанаты Elden Ring продолжают придумывать сумасшедшие способы убийства боссов. Ранее девушка под псевдонимом MissMikkaa решила пройти игру одной рукой с персонажем первого уровня. Она смогла таким способом победить Малению, Клинок Микеллы — самого сложного противника в экшен-RPG FromSoftware. А сейчас не менее впечатляющим достижением отметился стример под ником GinoMachino. Энтузиаст убил двух тяжелых боссов в Elden Ring без использования оружия.

Игрок выбрал наиболее неудобных противников для сражения голыми руками — Огненного великана и Двух из божественной кожи. Первый обладает большими размерами и совершает размашистые атаки, а второй — это парный главгад. Оба боя с врагами длились примерно по пять часов, на протяжении которых GinoMachino уклонялся, убегал и наносил удары.

Естественно, все атаки персонажа стримера отнимали у противников мизерное количество здоровья. Вот почему битвы заняли так много времени. Согласно подсчетам GinoMachino, для победы над Огненным великаном и Двумя из божественной кожи пришлось нанести от трех до пяти тысяч ударов каждому боссу. Триумфальные финалы сражений можно увидеть в роликах ниже.

Видео дня

Стример также утверждает, что его навыки не безграничны, и пройти всю игру таким способом не получится. По мнению GinoMachino, он не сумеет победить Райкарда, Владыку богохульства голыми руками.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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