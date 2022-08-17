Когда пользователь восстановил взломанный аккаунт, то обнаружил на нем много денег.

В Grand Theft Auto Online есть много способов подчеркнуть свой финансовый статус. Это можно сделать с помощью недвижимости, бизнеса, автомобилей и даже одежды. Однако на каждую покупку требуются внутриигровые доллары, причем часто суммы получаются внушительными. Многим пользователям приходится тратить недели, чтобы заработать желаемое количество средств. А вот геймеру под псевдонимом MoistWave повезло, ведь его сделали миллиардером хакеры.

Как сообщило издание PCGamesN, игрок долгое время не пользовался своей учетной записью в GTA Online. Когда он решил вернуться, то обнаружил, что не может войти на аккаунт. MoistWave обратился в техническую поддержку Rockstar Games, где ему помогли восстановить доступ.

На учетной записи пользователя ждал приятный сюрприз в виде двух миллиардов фишек, которые можно потратить в Diamond Casino and Resort. Оказывается, аккаунт MoistWave взломали хакеры. Они накопили деньги с помощью манипуляций с трафиком при P2P-соединении, а затем обменяли доллары на фишки. При этом Rockstar почему-то не обнулила баланс учетной записи, что часто бывает в таких случаях. В результате MoistWave получил огромную сумму средств и теперь сможет купить все, чего пожелает.

Подробнее о Grand Theft Auto Online

Это многопользовательский режим для Grand Theft Auto V. Он представляет собой песочницу с множеством активностей. Игроки вольны выполнять миссии, организовывать ограбления, участвовать в гонках и так далее.

Именно благодаря GTA Online пятая часть серии продолжает прекрасно продаваться. Этим летом тираж GTA V достиг почти 170 миллионов копий, и это явно не предел.

В марте 2022 года вышли версии Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Они помогли повысить результаты продаж.

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