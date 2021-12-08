Энтузиасты продолжают удивлять аудиторию необычными рекордами.

К спидраннерам относятся пользователи, которые стремятся как можно быстрее пройти конкретную игру. Зачастую для этого применяются баги и технические особенности проекта. Энтузиасты тратят сотни часов в попытках установить рекорд скоростного забега. Они наизусть изучают механики игры, нужные действия при прохождении, тактики боя и расположение объектов в виртуальном мире. Благодаря этому отдельные спидраннеры могут дойти до финала любимого проекта вслепую, причем в буквальном смысле. Недавно таким достижением отметился автор YouTube-канала Bubzia. Он одолел трехмерный платформер Mario 64 менее чем за два часа.

Стоит отметить, что спидраннер уже долгое время практикует забеги вслепую. Ему удается постепенно совершенствоваться в этом непростом деле. Последнее прохождение Mario 64 с закрытыми глазами заняло у Bubzia 1 час 44 минуты и 28 секунд. Это на пять с половиной минут лучше, чем результат предыдущей попытки. Правда, спидраннер мог сэкономить еще немного времени, однако он потерялся в пространстве после финальной битвы. Bubzia не мог найти последнюю звезду и даже начал паниковать, но в результате энтузиаст все-таки отыскал ее.

Что еще стоит знать о забеге спидраннера

Пользователь ориентировался исключительно на звуки. Так он понимал, когда сталкивался со стеной или какой-либо другой преградой.

Bubzia выступает в категории спидранов Mario 64, где нужно пройти игру и собрать 70 звезд. Мировой рекорд в этой дисциплине принадлежит пользователю под псевдонимом Weegee с результатом 48 минут и 58 секунд. Однако не стоит забывать, что Bubzia совершает скоростные забеги вслепую.

Автор: Назар Степорук