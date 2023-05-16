Работа заняла около 15 часов.

Обычно, когда речь заходит о строительстве уникальных городов, вспоминается Minecraft. Однако в Fallout 4 тоже есть механика возведения баз и форпостов, пускай и не такая детализированная. С ее помощью пользователи порой возводят впечатляющие сооружения. Недавно это доказал автор YouTube-канала SirBalz. Он построил поселение, которое отсылает к картине "Безумный Макс".

Свою работу энтузиаст представил в отдельном ролике. На видео город демонстрируется с разных сторон. SirBalz показал пролет камеры по улицам, внешние стены и главное здание. Внутри последнего находится трон, на котором восседает главный герой.

Все поселение реализовано в стилистике гипертрофированного постапокалипсиса. Здания построены из кусков металла и подручных материалов. Часть из них имеют нетипичную форму и разные особенности. Например, на вершинах двух сооружений виднеются столпы пламени.

Внешняя стена выполнена из корпусов заброшенных автомобилей. Они всажены в землю, чтобы напоминать оборонительное сооружение. А внутри поселения есть водонапорная башня и ларьки торговцев. Кроме того, в городе можно увидеть много предметов быта: деревянные тачки, шины и даже бильярдный стол. По мнению комментаторов, город напоминает Бартертаун из "Безумного Макса".

Fallout 4: подробнее об игре

В игре демонстрируется постапокалиптическая версия Бостона и его окрестностей. Главный герой — выживший, который хочет найти своего сына.

Одной из основных особенностей игры стало строительство с возможностью возводить целые города в качестве личных баз.

Другие элементы геймплея — это прокачка, сражения, сбор экипировки, создание вооружения и так далее.

Fallout 4 вышла 10 ноября 2015 года на ПК, PS4 и Xbox One.

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