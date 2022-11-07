Минусы от модификаций перевешивают плюсы.

Call of Duty: Modern Warfare II сразу после релиза подверглась критике. Пользователям на понравился интерфейс, прокачка оружия в мультиплеере и отдельные карты. А часть игроков ругали технические недочеты и античит-систему. Однако недавно в популярном шутере обнаружилась еще одна проблема. Как оказалось, применять модификации нет смысла — от них больше ущерба, чем пользы.

Об этом рассказал посетитель форума Reddit под псевдонимом Michaeloa13. Игрок опубликовал видео с демонстрацией улучшений для нескольких единиц оружия. Он акцентировал внимание на отрицательных характеристиках модификаций. Почти во всех случаях они перевешивают положительные стороны.

Основная проблема заключает в скорости входа в прицел. Многие улучшения значительно замедляют эту характеристику. И если использовать слишком много модов, то персонаж будет тратить драгоценные миллисекунды на прицеливание. Процесс длится так долго, что при столкновении с врагом становится проще стрелять от бедра.

Видео дня

Разработчики попытались это компенсировать улучшенным контролем оружия во время ведения огня. Модификации действительно уменьшают отдачу и разброс. Однако упомянутые положительные эффекты не имеют значения, когда скорость входа в прицел становится слишком долгой, и враг успевает убить игрока. Пост Michaeloa13 набрал на Reddit 2,5 тысячи лайков, а значит — с его утверждением согласны многие фанаты MWII.

Call of Duty: Modern Warfare II: основные подробности

В игре реализована сюжетная кампания, посвященная глобальному конфликту с участием специалистов ОТГ-141, мексиканского наркокартеля и террористической группировки Аль-Катала. При прохождении пользователи встретятся с множеством знакомых персонажей, например, вернется Гоуст.

Разработчики из Infinity Ward ввели несколько заметных геймплейных нововведений. Сюда относятся стрельба с уступа и плавание.

Мультиплеер в шутере включает два типа карт и множество режимов. К последним, например, относятся "Спасение заключенного" и "Вторжение".

Кооперативные "Спецоперации" вернулись в обновленном и улучшенном формате.

Call of Duty: Modern Warfare II вышла 28 октября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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