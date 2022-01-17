Невезение сотого уровня.

Прошлогодняя Forza Horizon 5 стала невероятно популярной гоночной игрой. Ее уже успели опробовать 15 миллионов пользователей на ПК и консолях семейства Xbox. Фанаты проекта активно делятся в Сети роликами со своими трюками и заездами. А вот автор учетной записи 216doe в Twitter решил показать, насколько несправедливым может быть поражение в Forza Horizon 5. Игрок опубликовал ролик, в котором показал хитрый трюк соперника, принесший победу.

Читайте такжеВ гонке Forza Horizon 5 игрока заблокировали на 8 тысяч лет за шутку над диктатурой в Северной КорееНа видео демонстрируется, как пользователь участвует в гонке и уже приближается к финишу. Ему оставалось несколько десятков метров до черты, как внезапно с неба прилетел соперник. Он приземлился прямо на машину игрока и остался висеть на автомобиле до конца заезда. На финише выяснилось, что лобовая часть транспортного средства противника находилась немного впереди. Из-за этого образовалась комичная и одновременно обидная ситуация: игрок привез соперника к финишу, и тот занял первое место. А пользователю пришлось довольствоваться серебряной медалью.

Коротко про Forza Horizon 5

Игра переносит пользователей в открытый мир Мексики и позволяет поучаствовать в гоночном фестивале. Разработчики реализовали карту с 11 биомами, динамическую смену погодных условий и богатый автопарк с возможностью улучшать машины.

Forza Horizon 5 отличается множеством активностей. В ней есть сюжетные миссии, заезды всех видов, трюки, поиск достопримечательностей и так далее. Соревноваться можно как с ботами, так и с реальными людьми.

Проект Playground Games стал одним из самых высоко оцененных в прошлом году. На Metacritic (версия для Xbox Series X) он получил 92 балла после 101 рецензии.

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