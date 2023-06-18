Речь идет о схватке с Лореттой, королевский рыцарь.

В Elden Ring реализованы десятки сложных боссов, каждый из которых испытывает терпение, ловкость и внимательность пользователя. Однако во многих боях с главгадами есть трюки, способные значительно облегчить путь к победе. Один из них недавно обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом Burgerroi. Энтузиаст показал, как можно избежать одной из опаснейших атак Лоретты, королевский рыцарь.

Во второй стадии у босса появляется тройной взмах светящимся копьем. Если попасть под этот прием, то можно прощаться со своим здоровьем и готовиться к следующей попытке победить врага. Однако Burgerroi обнаружил простой способ, как избежать навыка.

Пользователь показал на видео, что достаточно просто войти в режим скрытности, то есть присесть. Тогда круговые взмахи пройдут мимо. Третий удар Лоретта наносит в землю, и здесь важно оказаться в стороне от места приземления босса. Но в целом прием работает и способен значительно упростить сражение.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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