Ловкость и правильное позиционирование позволили одолеть врага.

В Elden Ring продолжают убивать сложных боссов разными способами с дополнительными условиями. Например, с помощью руля, перевернув экран вверх ногами. А недавно свой бой с одним из главгадов показал посетитель форума Reddit под псевдонимом SeraphenSven. Он одолел Драконьего Стража Древа персонажем первого уровня за считанные секунды.

Энтузиаст опубликовал видео с демонстрацией сражения. В качестве оружия он использовал Железную сферу. Это кулачные перчатки, которые выдают за прохождение сюжетной линии Черного стража или убийство указанного персонажа. Показатели здоровья, выносливости и магической энергии у SeraphenSven были на минимуме, так как пользователь не прокачивал своего героя.

Тактика игрока была максимально простой — держаться сбоку возле босса, постепенно наносить удары и уклоняться. Энтузиаст обладал высоким уроном, несмотря на 1 уровень персонажа. Поэтому справедливо предположить, что бой проходил в режиме "Новая игра+". Ближе к концу битвы SeraphenSven не успел уклониться от молнии и едва не потерял все здоровье. Но затем пользователь применил флягу для лечения и добил Драконьего Стража Древа.

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Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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