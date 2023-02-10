Она связана с изображением территорий на глобусе.

Hogwarts Legacy только сегодня будет доступна во всех странах мира, но благодаря раннему доступу в Deluxe-издании она уже стала безоговорочным хитом. Максимальный онлайн в Steam почти достиг отметки 490 тысяч человек, а на Twitch новая экшен-RPG заняла место лидера по просмотрам среди одиночных игр. Фанаты "Гарри Поттера" активно исследуют проект и находят разные детали. Одна из них касается исторической неточности.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом NutellaOrgies поделился интересным наблюдением. Игрок нашел глобус, который, судя по оформлению окружения, находится в факультетской гостиной Когтеврана. На нем изображен Принс-Чарльз — остров в составе Канадского Арктического архипелага. Однако эта территория не может присутствовать на любой из карт в игре.

События Hogwarts Legacy разворачиваются в 1890-х годах. О хронологическом периоде разработчики упоминали еще во время анонса. А вот Принс-Чарльз открыли только в июле 1948 года. То есть на игровом глобусе на месте острова должно быть пустое пространство. Правда, это историческое несоответствие никак не помешает насладиться новой экшен-RPG.

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Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет сегодня, 10 февраля 2023 года, на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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