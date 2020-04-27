Разработчики планируют сделать из Horizon Zero Dawn трилогию - СМИ

Ожидается, что вторая часть игры станет эксклюзивом для PlayStation 5.

Sony Interactive Entertainment планирует выпустить две новых игры по Horizon.

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Студия Guerrilla Games хотела выпустить трилогию еще до выхода Zero Dawn, однако Sony одобрила проекты только после успеха первой части, сообщает VGC со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что вторая часть игры станет эксклюзивом для PlayStation 5, хотя изначально ее планировали выпустить на PlayStation 4. Сообщается, что в Horizon 2 мир будет "гигантским", кроме того разработчики планируют добавить в сиквел кооператив.

Horizon Zero Dawn - игра в жанре Action/RPG с открытым миром, разработанная нидерландской студией Guerrilla Games и изданная Sony Interactive Entertainment для PlayStation 4 в 2017 году. Действие Horizon Zero Dawn происходит в постапокалиптическом мире, захваченном роботами. В процессе игры главная героиня Элой исследует окружающий мир, посещает различные поселения и охотится на механических зверей, чьи тела может разбирать для получения полезных ресурсов.