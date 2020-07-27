Создатель Death Strainding будет оценивать проекты, созданные для виртуальной реальности.

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 2 по 12 сентября.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте фестиваля.

Читайте такжеАвторы Cyberpunk 2077 поздравили Хидео Кодзиму с выходом Death Stranding на ПК

Создатель Death Strainding будет оценивать проекты в конкурсной программе, посвященной виртуальной реальности – Venice Virtual Reality. Кодзима будет оценивать произведения в трех категориях: лучшая VR-работа, лучшее повествование в формате виртуальной реальности и лучший пользовательский опыт в VR.

Вместе с японским разработчиком судить VR-проекты будет британский документалист Азиф Кападиа и режиссер Селин Трикар.

С полным составом жюри Венецианского кинофестиваля можно ознакомиться на нашем сайте.

Напомним, создатель игр Metal Gear и Death Strainding, Хидео Кодзима, известен своей любовью к кинематографу. В прошлом году в интервью порталу Rotten Tomatoes разработчик рассказал про пять своих самых любимых фильмов. Ими оказались «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика, «Таксист» Мартина Скорсезе, «Безумный Макс 2: Воин дороги» Джорджа Миллера, «Рай и ад» Акиры Куросавы, а также «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram