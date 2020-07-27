Объявлен состав жюри Венецианского кинофестиваля

Полностью программа фестиваля будет объявлена 28 июля.

Организаторы объявили состав жюри во всех конкурсных программах Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 2 по 12 сентября.

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Как сообщает 112.ua со ссылкой на сайт кинофестиваля, председателем жюри в основном конкурсе выступит Кейт Бланшетт. К ней присоединятся французская актриса Людивин Санье, режиссеры Джоанна Хогг ("Сувенир"), Кристи Пую ("Смерть господина Лазареску"), Кристиан Петцольд ("Феникс") и Вероника Франц ("Сторожка"), а также итальянский писатель Никола Ладжойя.

Во второй по значимости секции "Горизонты" президентом станет Клэр Дени ("Высшее общество"). Помогать ей в выборе победителей будут продюсер Кристин Вачон ("Кэрол"), испанский постановщик Оскар Алегрия, итальянская режиссер Франческа Коменчини и директор израильского Фонда кино Катриэль Шори.

Оценивать работы, сделанные в виртуальной реальности (программа Venice VR), будут гейм-дизайнер Хидео Кодзима и документалист Азиф Кападиа ("Эми"), под руководством прошлогоднего лауреата в этой секции Селин Трикар.

Полностью программа фестиваля будет объявлена 28 июля. Напомним, Тильда Суинтон и Энн Хуэй получат почетных "Золотых львов" Венецианского кинофестиваля.

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