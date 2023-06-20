Знаменитый разработчик займет кресло продюсера.

В конце 2022 года стало известно, что в производстве находится экранизация Death Stranding. С тех пор информация о фильме не поступала, а недавно руководитель разработки игры и директор Kojima Production Хидео Кодзима упомянул о своей роли в создании картины. Он не занял кресло режиссера, однако активно вовлечен в процесс и выполняет функции продюсера.

Об этом знаменитый геймдизайнер рассказал в публикации на личном аккаунте в Twitter. Кодзима написал: "Чтобы внести ясность, я принимаю активное участие в производстве, курировании, разработке сюжета, внешнего вида, дизайна и содержания экранизации Death Stranding, но не отвечаю за режиссуру".

Почему директор Kojima Production отказался снять фильм самостоятельно, неизвестно. В прошлом он неоднократно выражал желание срежиссировать какую-то картину. Возможно, у Кодзимы сейчас просто не хватает времени. Геймдизайнер вместе со своей студией активно трудится над Death Stranding 2. При этом руководитель не сообщил, кто именно займет кресло режиссера экранизации. Напомним, за производство адаптации отвечает Hammerstone Studios, которая известная по фильму "Варвар".

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Кратко о Death Stranding

В мире игры произошел катаклизм, который назвали "Выход смерти". Америка лежит в руинах, повсюду бродят невидимые и смертоносные Твари, а выжившие спрятались в разрозненных городах.

Связующим звеном между людьми становятся курьеры. Один из них — главный герой Сэм Бриджес, которого сыграл Норман Ридус.

В образе протагониста пользователям предстоит пройти от Восточного побережья Америки к Западному, чтобы восстановить хиральную сеть и соединить вместе города, возродив тем самым страну.

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