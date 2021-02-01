Киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) экранизирует книгу писателя Бена Мезрича о флешмобе пользователей Reddit с акциями GameStop.
Читайте такжеТильда Суинтон тайно снялась в мистической драме "Вечная дочь" о призракахОб этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.
Соответствующее соглашение Мезрич и MGM заключили 29 января, хотя сообщения о флешмобе стали появляться около недели назад. Такую спешку объясняют конкуренцией и популярностью писателя.
Флешмоб, о котором снимут фильм: что известно
Трейдеры-любители из сообщества WallStreetBets с форума Reddit решили, что рынок недооценил американскую розничную сеть по продаже компьютерных игр GameStop. Они устроили флешмоб по скупке ее акций, значительно повысив их стоимость.
В итоге инвестфонды с Уолл-стрит, против которых играли участники флешмоба, потеряли миллиарды долларов.
Бен Мезрич: чем известен писатель
Мезрич является автором романа «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве». Книга рассказывает о создателях соцсети Facebook – Марке Цукерберге и Эдуардо Саверине. Именно по ее мотивам режиссер Дэвид Финчер снял фильм «Социальная сеть».
Не уточняется, на каком этапе создания книги о флешмобе находится Мезрич, но уже известно, что она будет называться «Антисоциальная сеть» и отсылать к фильму о Facebook.
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