В результате флешмоба инвестфонды с Уолл-стрит потеряли миллиарды долларов.

Киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) экранизирует книгу писателя Бена Мезрича о флешмобе пользователей Reddit с акциями GameStop.

Читайте такжеТильда Суинтон тайно снялась в мистической драме "Вечная дочь" о призракахОб этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Соответствующее соглашение Мезрич и MGM заключили 29 января, хотя сообщения о флешмобе стали появляться около недели назад. Такую спешку объясняют конкуренцией и популярностью писателя.

Флешмоб, о котором снимут фильм: что известно

Трейдеры-любители из сообщества WallStreetBets с форума Reddit решили, что рынок недооценил американскую розничную сеть по продаже компьютерных игр GameStop. Они устроили флешмоб по скупке ее акций, значительно повысив их стоимость.

В итоге инвестфонды с Уолл-стрит, против которых играли участники флешмоба, потеряли миллиарды долларов.

Бен Мезрич: чем известен писатель

Мезрич является автором романа «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве». Книга рассказывает о создателях соцсети Facebook – Марке Цукерберге и Эдуардо Саверине. Именно по ее мотивам режиссер Дэвид Финчер снял фильм «Социальная сеть».

Не уточняется, на каком этапе создания книги о флешмобе находится Мезрич, но уже известно, что она будет называться «Антисоциальная сеть» и отсылать к фильму о Facebook.

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Автор: УНИАН