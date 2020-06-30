Для игры "Гвинт" вышло крупное бесплатное дополнение

DLC под названием "Господин Зеркало" добавило в игру 70 новых карт.

Сегодня для коллекционной карточной игры "Гвинт" вышло крупное бесплатное дополнение под названием "Господин Зеркало".

Трейлер дополнения "Господин Зеркало"

Новое DLC добавило в игру 59 карт фракций и 11 нейтральных карт. Всего новое дополнение добавило в "Гвинт" 70 новых карт. Одним из нововведений стало появление в игре "динамических карт", которые будут становиться сильнее с каждым раундом. Также вместе с дополнением в "Гвинте" появились и новые механики, среди которых "Преданность", "Заговор" и другие.

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Одновременно с релизом дополнения для игры выпустили обновление 7.0, в котором разработчики внесли балансные правки для карт. С полным списком правок можно ознакомиться здесь.

Также разработчики переименовали сетевой режим "Классика". Теперь он называется "Обычный режим". Изменения коснулись и меню выбора режима – его переделали, чтобы игрокам было легче ориентироваться.

Дополнение "Господин Зеркало" уже доступно на ПК, iOS и Android.

Напомним, "Гвинт" – это условно-бесплатная карточная коллекционная онлайн-игра, созданная по мотивам "Ведьмака". Игроки сражаются в боях 1 на 1, используя собранную самостоятельно колоду карт. Чтобы выиграть, нужно победить соперника в двух раундах из трех, набрав большее количество очков на своем поле. Игроки сами решают какие карты положить в колоду – зачастую берут те, чьи способности будут синергировать друг с другом. У каждой карты есть стоимость провизии, поэтому сильно большую колоду составить не получится и придется решать, какие карты брать, а какие оставить.

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